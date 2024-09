Pronostici Serie B brasiliana, quote e statistiche di Mirassol-America Mg

Nel campionato cadetto brasiliano c'è una squadra che in casa sta facendo registrare dei numeri da "big". Il Mirassol nelle prime 11 partite disputate al "José Maria de Campos Maia" è riuscito a conquistare la bellezza di 26 punti su 33 frutto di ben 8 vittorie, 2 pareggi e soltanto 1 sconfitta (16 gol all'attivo e 5 al passivo). La compagine di San Paolo dopo aver pareggiato per 0-0 sul campo del Paysandu si appresta a ricevere l' America Mg . L'undici di Belo Horizonte non sta di certo raccogliendo buoni frutti in trasferta, i neroverdi con 8 reti realizzate e 12 subite vantano 1 successo, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Al massimo una squadra a segno? Scopri la quota del No Goal

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è proposto a 2.18 mentre il "2" è in lavagna a 3.35. In casa il Mirassol prima di perdere per 2-1 contro il Botafogo era riuscita a mantenere la propria porta inviolata per ben 8 gare consecutive. Il ritorno al "No Goal" è offerto su Cplay a 1.61, su Goldbet a 1.60 e su Planetwin a 1.63. Il cluster "1-0, 2-0, 3-0" moltiplica una qualsiasi puntata per 3.15.