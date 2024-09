Estonia-Slovacchia, a pronostico ci sta il 2: ecco la migliore quota

Oltre ad Azerbaigian-Svezia il secondo match del gruppo 1 (Lega C) è Estonia-Slovacchia . La nazionale di Calzona , reduce da un buon Europeo , debutta in trasferta a Tallinn.

Comparazione quote: segno 2 ed esito Goal

Obiettivo vittoria per Lobotka e compagni che, curiosità statistica, hanno segnato per primi negli ultimi sei incontri. Se la Slovacchia è quella vista contro Inghilterra (1-1 al 90'), Belgio (successo per 1-0) e Romania (1-1) per l'Estonia ci sono ben poche speranze di fare risultato. Lo si è visto ogni volta che si è alzato il livello degli avversari dei baltici: 0-4 con la Svizzera, 1-5 con la Polonia.

Insomma, a pronostico il segno 2 ci sta tutto: vale 1.54 per Cplay, 1.52 per Sisal e 1.50 per Snai. In casa l'Estonia giocherà al massimo per provare a segnare almeno una rete. Il Goal è proposto a 2.06 da Cplay e Betsson, a 2.05 da Bwin.