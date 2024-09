Nations League, quote e pronostico di Bielorussia-Bulgaria

Bielorussia e Bulgaria sono pronte a fare il loro esordio in Nations League. Tra le due Nazionali quella più in forma e più rodata sembra essere la Bulgaria. I "Leoni" si presentano a Zalaegerszeg dopo aver collezionato una vittoria e cinque pareggi nelle precedenti sei gare disputate. La Bielorussia invece è reduce da un doppio 4-0 subito a giugno contro Israele e Russia. Da segnalare inoltre che le "Ali bianche" non trovano la via del gol da ben quattro incontri consecutivi.