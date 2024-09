Nations League, quote e pronostico di Danimarca-Svizzera

La Danimarca torna in campo con l'obiettivo di riuscire a mettersi alle spalle l'ultimo campionato Europeo . In Germania gli scandinavi si sono fermati agli ottavi di finale perdendo proprio contro l'undici di casa per 2-0 (a segno Havertz su rigore e Musiala ).

Il programma della prima giornata della Nations League mette a confronto la Danimarca e la Svizzera. Gli elvetici a differenza degli scandinavi hanno sorpreso un po' tutti ad Euro 2024, eliminati ai quarti di finale dall'Inghilterra ai calci di rigore (1-1 al novantesimo) dopo aver battuto l'Italia agli ottavi per 2-0.

Poche reti in vista

Quote alla mano è la Danimarca a partire con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.24 mentre il "2" moltiplica la posta per circa 3.25. L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'amichevole del 23 marzo scorso terminata con il punteggio di 0-0, un Under 2,5 che ha risposto "presente" in 7 delle ultime 10 gare disputate dalla Danimarca (match ufficiali e non).

La possibilità che questo incontro termini con al massimo due reti al novantesimo è proposta su Cplay a 1.67 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.65.