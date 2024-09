Olanda favorita sulla Bosnia di Dzeko: quote e pronostico

Nel girone di Germania e Ungheria ci sono anche Olanda e Bosnia , di fronte sabato sera ad Eindhoven. La Bosnia è stata promossa in Lega A dopo aver vinto il suo girone nell’edizione 2022/23. Per l’Olanda un ottimo primo posto davanti al Belgio , con 5 vittorie e un pareggio, poi il ko ai tempi supplementari in semifinale di Final Four contro la Croazia e la sconfitta per 3-2 con l’ Italia nella finale per il terzo posto.

Olanda vince con due gol di scarto? La quota dell'1 handicap

A Euro 2024 il sogno olandese si è spento in semifinale con l’Inghilterra. Da segnalare che in questa kermesse gli Oranje hanno centrato l’Over 2,5 in 5 delle 6 partite giocate. La Bosnia tra amichevoli e gare di qualificazione agli Europei ha sei sconfitte alle spalle.

A pronostico l’1 non sembra in discussione, vale infatti 1.18 per Cplay, 1.17 per Eurobet e 1.16 per Planetwin. L’1 handicap (partendo da 0-1) è un’ipotesi in lavagna a 1.55.

Vincente Nations League, la quota del trionfo olandese

Semifinalista agli ultimi Europei, terzo posto nell’ultima edizione della Nations League.

La nazionale olandese negli ultimi anni è in netta ascesa e può dire la sua per la vittoria finale della Nations League. Il trionfo Oranje è proposto a 12, al pari di Belgio e Italia. Per i bookie la Francia, a 4, è di poco favorita sulla Spagna, campione uscente e proposta a 5.