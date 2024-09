Pronostico Ungheria-Bosnia, Rossi favorito contro Dzeko e compagni

Peggio di così non poteva iniziare l'avventura di Ungheria e Bosnia in Nations League. Le due nazionali hanno subìto 5 gol da Germania e Olanda, troppo più forti di loro. Ecco perchè il secondo impegno, in programma martedì sera a Budapest, assume i connotati di uno spareggio anticipato per evitare quarto posto e annessa retrocessione in Lega B.