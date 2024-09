Nations League, pronostico Inghilterra-Finlandia: quote ok per i "Tre Leoni"

L'Inghilterra di Lee Carsley si appresta nuovamente a scendere in campo. I "Tre Leoni" dopo aver battuto l'Irlanda (2-0) nel corso della 1ª giornata del gruppo 2 della Lega B di Nations League ricevono una Finlandia che all'esordio ha perso per 3-0 in Grecia.