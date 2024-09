Brasileirao, il pronostico di Internacional-Fortaleza

Recupero della 19ª giornata del Brasileirao , a Porto Alegre l' Internacional decimo in classifica ospita il Fortaleza , attuale seconda forza del campionato. Un successo permetterebbe agli ospiti di riportarsi in vetta alla classifica dopo il ko nello scontro al vertice con il Botafogo .

Quanti gol in partita? Ecco il consiglio

Fortaleza... forte in casa, dove ha conquistato ben 33 punti (10 vittorie e 3 pareggi) mentre in trasferta il bottino è solo discreto: 4 successi, altrettante sconfitte e 3 pareggi. Dunque fuori casa i risultati sono in chiaroscuro ma le statistche individuano una costante: si tratta dell'esito Multigol 2-3. Le ultime 8 trasferte del Fortaleza, tra campionato e Copa Sudamericana, sono tutte terminate con due o tre reti esatte.

Internacional-Fortaleza finirà con due o tre gol? Ipotesi offerta a 1.95 da Cplay e Planetwin, 1.59 invece da Betclic. Ospiti per le quote sfavoriti ma la prospettiva di portarsi in vetta potrebbe dare una spinta in più agli uomini di Vojvoda. La doppia chance X2 paga 1.80 su Cplay, Sisal e Snai.