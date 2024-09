Pronostici Coppa del Brasile, Atletico Paranaense-Vasco: l'analisi del match

Fari puntati sulla " Ligga Arena " di Curitiba per la sfida tra l' Atletico Paranaense e il Vasco , match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa del Brasile . La sfida di andata è terminata 2-1 in favore della squadra di Rio de Janeiro .

Atletico Paranaense obbligato quindi a non commettere nuovi errori, la compagine rossonera non sta però attraversando un buon momento di forma: 3 sconfitte consecutive, due proprio contro il Vasco (2-1 sia in coppa che in campionato) e una contro il Palmeiras (2-0).

Occhio al segno X

Da segnalare che l'undici di Curitiba non pareggia in casa dal lontano 23 giugno scorso, nei successivi 9 incontri disputati alla "Ligga Arena" l'Atletico Paranaense ha fatto registrare 4 vittorie e 5 sconfitte. Quote ok per il segno 1 (a 1.78) mentre la "X" al termine del secondo tempo è proposta su Cplay a 3.30, su Eurobet a 3.20 e su Lottomatica a 3.10.

Per i principali bookmaker il match dovrebbe terminare con al massimo due reti, l'Under 2,5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.70 mentre il suo opposto è offerto mediamente a 1.92.