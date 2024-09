Pronostici Coppa del Brasile, Atletico Mg-Sao Paulo: l'analisi del match

Ritorno dei quarti di finale di Coppa del Brasile , alla " MRV Arena " di Belo Horizonte va in scena il confronto tra l' Atletico Mg e il Sao Paulo . I padroni di casa scendono in campo con la consapevolezza di poter contare anche sul pareggio, i bianconeri nel match d'andata sono riusciti ad imporsi per 1-0 al " Morumbi ".

Fiducia ai bianconeri

L'Atletico Mg in casa prima di perdere per 2-0 contro la Fluminense era reduce da 6 risultati utili consecutivi: 5 vittorie e 1 pareggio con 11 reti all'attivo e soltanto 3 al passivo. Male il Sao Paulo in trasferta, la compagine rossonera lontano dai lidi amici non vince dal 4 luglio scorso, al 2-1 ottenuto sul campo dell'Atletico Pr hanno fatto seguito 3 pareggi e 4 sconfitte.

Quote alla mano è l'Atletico Mg a partire con i favori del pronostico, il segno 1 vale mediamente 2.12 mentre il "2" è in lavagna a circa 3.25. Per non correre troppi rischi si può provare la "combo" 1X+Under 3,5, un esito di scommessa proposto su Cplay ed Eurobet a 1.50 mentre su Goldbet vale 1.47.