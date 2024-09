Serie A, pronostico Cagliari-Napoli: quote ok per i partenopei

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali il Napoli di Antonio Conte torna in campo per sfidare in trasferta il Cagliari . Nelle prime tre giornate di campionato l' undici partenopeo è riuscito a conquistare 6 dei 9 punti disponibili: alla sconfitta di Verona (3-0) gli azzurri hanno risposto con una doppia vittoria ottenuta al " Maradona " contro Bologna (3-0) e Parma (2-1).

Ancora nessun "2" al novantesimo

Il Cagliari ha fatto registrare due pareggi nelle prime due gare disputate in questa stagione all'Unipol Domus (0-0 Roma e 1-1 Como). Per i principali bookmaker risulta difficile ipotizzare un terzo risultato utile consecutivo da parte della squadra di Davide Nicola. Il segno 2, ancora mai uscito con Cagliari e Napoli in campo, è offerto su Cplay a 1.81, su Goldbet a 1.80 e su Sisal a 1.75.

Cagliari reduce da 3 Under 2,5 di fila, il primo Over 2,5 in controtendenza moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.83.