Serie A, pronostico Monza-Inter: l'analisi del match

Il programma della 4ª giornata di Serie A prevede il confronto tra il Monza e l'Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi si presenta all'U-Power Stadium con un bottino di 7 punti. I nerazzurri dopo aver pareggiato all'esordio sul campo del Genoa (2-2) sono riusciti a vincere entrambe le sfide disputate al "Meazza" contro Lecce (2-0) ed Atalanta (4-0). Il Monza invece deve ancora ingranare la marcia giusta, i brianzoli vantano 2 punti in classifica frutto dei due pareggi ottenuti in trasferta contro Empoli (0-0) e Fiorentina (2-2). La compagine allenata da Alessandro Nesta nell'unica partita fin qui disputata in casa ha perso per 1-0 contro il Genoa.