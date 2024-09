Pronostico Parma-Udinese, sfida tra specialiste in... primi tempi

Al Tardini Parma e Udinese cercano la vittoria per dare seguito ai buoni risultati ottenuti nella prima parte di campionato. Friulani a quota 7 punti, ducali reduci dal ko col Napoli in cui erano comunque passati in vantaggio. E a proposito, vale la pena sottolineare come la squadra di Pecchia sia sempre andata al riposo sull'1-0 nelle prime tre giornate. L'Udinese da questo punto di vista non è stata da meno: due gol segnati e nessuno subìto contro Bologna, Lazio e Como.