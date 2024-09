Champions League, quote e pronostico di Bayern Monaco-Dinamo Zagabria

Il Bayern Monaco si presenta ai nastri di partenza di questa nuova edizione della Champions League dopo aver liquidato il Kiel in campionato con un tennistico 6-1. La squadra allenata da Vincent Kompany fa il suo esordio in casa contro la Dinamo Zagabria .

La compagine bavarese all'Allianz Arena è un rullo compressore: 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 10 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico. Il Bayern in 8 di queste 10 partite ha sempre segnato due o più gol.

La Dinamo Zagabria dopo aver superato il playoff contro il Qarabag ha rallentato la sua corsa in campionato, facendo registrare un pareggio sul campo del Rijeka (1-1) e una sconfitta in casa con l'Hajduk (0-1).

Bavaresi nettamente favoriti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Bayern. Il segno 1 è proposto soltanto a 1.16 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 4.45. Con il Bayern che per i principali bookmaker può riuscire a realizzare almeno tre gol (l'Over 2,5 Casa vale circa 1.60) si può provare la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5. Un tale esito di scommessa è offerto su Cplay a 1.40, su Goldbet a 1.37 e su Eurobet a 1.38.