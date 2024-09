Champions League, ecco il pronostico di Real Madrid-Stoccarda

Nella cornice del "Santiago Bernabeu" il Real Madrid si appresta a ricevere lo Stoccarda. Il match è valido per la prima giornata di Champions League e vede i "Blancos" partire nettamente con i favori del pronostico. I campioni d'Europa in carica nelle prime due gare interne di questa stagione hanno battuto prima il Valladolid per 3-0 e poi il Betis per 2-0.