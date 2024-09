Milan-Liverpool show, inglesi sulla carta favoriti. Occhi puntati su Leao

Il Liverpool nell'Inferno rossonero: niente male come debutto europeo. La nuova Champions mantiene le promesse, subito grandi sfide e una di queste va in scena questa sera al Meazza (ore 21). Il Milan di Fonseca, rinfrancato nel morale dal 4-0 al Venezia, ospita i Reds di Slot che invece sono incappati in un inaspettato passo falso in Premier League: 0-1 ad Anfield contro il Nottingham Forest.