Pronostico Bologna-Shakhtar, in lavagna c'è un netto favorito

Il Bologna vuole regalarsi una grande notte per festeggiare con tre punti il debutto in Champions e trovare morale in vista del prosieguo del campionato (un ko e tre pareggi). Al Dall'Ara la squadra di Italiano riceve lo Shakhtar , squadra che ha l'esperienza europea dalla sua ma che in campionato ha perso già due partite su cinque.

Bologna senza clean sheet, lo Shakhtar segna e subisce

Bondarenko, il gioiellino Sudakov e la punta Sikan. Al tecnico Pusic non mancano le armi per far male al Bologna, che ancora deve festeggiare un clean sheet in questo avvio di stagione (7 gol subìti in Serie A). Anche lo Shakhtar però dietro non è irresistibile, nelle ultime due giornate ha sì realizzato 9 reti ma ne ha anche subìte 5. Al Bologna il compito di approfittarne, cavalcando l'onda emotiva del "fattore Dall'Ara".

Secondo i bookie è il Bologna ad avere le maggiori chances di vittoria. Segno 1 a 1.87 su Cplay, si scende a 1.85 su William Hill e a 1.80 su Sisal. Il 2 dello Shakhtar è pagato 4.25 da Snai, BetFlag e Planetwin.

Meno netto il divario nelle classi di esito Under/Over 2,5 e Goal/No Goal. Restando in tema di mercati che guardano al numero di reti in partita, vale la pena sottolineare che il Bologna fin qui ha sempre fatto registrare il Multigol 2-4. Per questo tipo di opzione l'offerta si attesta sull'1.55.