Champions League, quote e pronostico di Psg-Girona

Riflettori puntati sulla prima giornata della prima fase di questa nuova Champions League . Il Psg di Luis Enrique è in gran forma e dopo aver fatto registrare 4 vittorie nelle prime 4 gare di Ligue 1 ha tutte le carte in regola per liquidare un Girona reduce dalla pesante sconfitta interna subita contro il Barcellona (4-1).

Ousmane Dembele e compagni in questo avvio di stagione hanno già messo a segno ben 16 reti mentre il computo dei gol subiti è fermo a 3. Totalmente differente il discorso legato alla compagine spagnola, il Girona nelle prime 5 partite di campionato vanta 8 gol all'attivo e altrettanti al passivo.

Show in arrivo al "Parco dei Principi"

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Psg. Il successo dei Campioni di Francia in carica è in lavagna mediamente a 1.40 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.75. La squadra di Luis Enrique è reduce da 4 sfide terminate con almeno 4 gol al novantesimo, in questo match l'Over 3,5 è proposto su Cplay a 2.16 mentre su Goldbet e Lottomatica si gioca a 2.15.

Interessante la "combo" che lega il segno 1 al Multigol 3-5, un esito di scommessa che al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 2.10.