City-Inter, le quote parlano inglese. In lavagna anche il primo marcatore

Quest'anno con la nuova formula della Champions League a girone unico non ci si annoia mai. Ne è la prova anche la sfida tra Manchester City e Inter, in programma mercoledì sera all'Etihad (ore 21). Siamo solo ad inizio stagione e gli inglesi esibiscono già numeri da far paura: 4 vittorie su 4 in Premier League e 9 reti del cannibale Haaland, pericolo pubblico numero uno per i nerazzurri. Vero, anche l'Inter è imbattuta ma in trasferta ha pareggiato contro Genoa e Monza. Per alimentare con una vittoria il sogno di centrare il quarto trionfo in Coppa Campioni/Champions servirà una prova di ben altro spessore nella tana di Guardiola.