Ligue 1, pronostico Nizza-St. Etienne: quote ok per i rossoneri

Il programma della 5ª giornata di Ligue 1 si apre all' Allianz Riviera con il confronto tra il Nizza e il St. Etienne . Inizio di stagione altalenante per le " Aquile rossonere ", soltanto 4 punti conquistati nelle prime 4 gare del torneo. I biancoverdi (ancora senza " X " al 90') non se la passano di certo meglio, la vittoria ottenuto contro il Lille (1-0) ha messo fine a una serie di 3 sconfitte consecutive.

"Aquile" favorite al 90'

Le quote pendono dalla parte della squadra allenata da Franck Haise, il segno 1 è in lavagna a circa 1.60 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.25. Il Nizza nell'unica gara fin qui disputata davanti al proprio pubblico ha pareggiato per 1-1 contro il Tolosa. Il St. Etienne in trasferta viaggia a una media di 2,5 reti subite a partita, la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 è proposta su Cplay a 1.80 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.83. Intriga il cluster "1-0, 2-0, 2-1" offerto mediamente a 2.65.