Ligue 1, quote e pronostico di Reims-Psg

Il Psg di Luis Enrique con il passare delle giornate continua a regalare spettacolo in campo. La formazione di Parigi con il 3-1 inflitto al Brest ha fatto registrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. Il Psg in estate ha ceduto Kylian Mbappé al Real Madrid, l'assenza del fuoriclasse francese però non sembra aver creato problemi all'attacco del Psg: Barcola e compagni in questo avvio di stagione hanno realizzato la bellezza di 16 reti.