Serie A, pronostico Juventus-Napoli: Thiago Motta sfida Conte

All'Allianz Stadium di Torino c'è grande attesa per il confronto tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, il grande ex. La formazione bianconera dopo aver regalato ai suoi tifosi un doppio 3-0 contro Como e Verona non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro Roma ed Empoli. In crescendo i risultati dei partenopei, Romelu Lukaku e compagni dopo aver perso per 3-0 a Verona hanno sempre conquistato i tre punti contro Bologna (3-0), Parma (2-1) e Cagliari (4-0).