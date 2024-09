Serie A, occhi puntati su Inter-Milan: pronostico e quote del derby

Domenica di fuoco per i tifosi di Inter e Milan , allo stadio " Meazza " va in scena il derby della Madonnina. Nelle ultime stagioni i nerazzurri hanno dominato la scena con 6 vittorie nei precedenti 6 derby disputati tra campionato e Champions League .

La squadra di Simone Inzaghi a causa dei due pareggi rimediati in trasferta contro Genoa (2-2) e Monza (1-1) conta soltanto 8 punti in classifica. Lautaro Martinez e compagni davanti al proprio pubblico hanno invece battuto prima il Lecce per 2-0 e poi l'Atalanta per 4-0.

Il "Diavolo" ha 3 punti in meno dell'Inter. I rossoneri hanno esordito pareggiando in casa contro il Torino (2-2) mentre nelle restanti 3 partite disputate in questa prima parte di campionato hanno perso per 2-1 a Parma, pareggiato per 2-2 a Roma contro la Lazio e battuto il Venezia al Meazza per 4-0.

Spettacolo al Meazza

Le quote pendono dalla parte del club nerazzurro, il segno 1 è proposto mediamente a 1.68 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.24. Per i principali bookmaker la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per segnare almeno due reti, l'Over 1,5 Casa è offerto su Cplay a 1.60 mentre su Eurobet e Sisal paga rispettivamente 1.57 e 1.55.

Da non escludere la possibilità di vedere almeno tre reti al novantesimo, l'Over 2,5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.63. Più Goal (a 1.66) che No Goal (a 2.08) al triplice fischio dell'arbitro.