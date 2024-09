Serie A, pronostico Roma-Udinese: quote ok per i giallorossi

I giallorossi hanno bisogno di ritrovare il successo al più presto, il club capitolino è posizionato nella parte bassa della classifica con 3 punti. La Roma in questo avvio di stagione ha fatto registrare 3 pareggi in trasferta (0-0 con Cagliari e Juventus e 1-1 con il Genoa) e 1 sconfitta in casa (2-1 Empoli).

Partita importante per i giallorossi

La Roma parte con i favori del pronostico ma dovrà fare senza dubbio attenzione a non sottovalutare un avversario reduce da 3 vittorie consecutive. Il segno 1 è proposto mediamente a 1.64 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.15. Possibile il Goal che paga doppio mentre la "combo" 1X+Multigol 1-3 è offerta su Cplay a 1.71, su Eurobet a 1.75 e su Sisal a 1.65.