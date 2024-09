Pronostico Spal-Carpi, per i bookie sarà la sfida delle "prime volte"

Tre gol al Sestri Levante e prima vittoria in campionato per la Spal di mister Dossena. I ferraresi lunedì sera proveranno a fare "doppietta" contro l'ostico Carpi, ancora imbattuto in questo campionato: una vittoria (2-0 al Perugia) e tre pareggi, l'ultimo dei quali la scorsa settimana contro l'Entella.

Spal, finora sempre Over 2,5

Se il Carpi ha in scia tre Under 2,5 di fila, la Spal ha statistiche ben più "zemaniane": poker di Over 2,5. Curiosità, la Spal non è mai andata al riposo con un risultato di parità.

Secondo i bookmaker sarà la sfida delle "prime volte". Primo Under 2,5 in campionato per la Spal e prima sconfitta per il Carpi.

La vittoria di Antenucci e compagni vale 1.85 per Cplay, 1.83 per Eurobet e Sisal. La combo 1X più Under 3,5 sembra un adeguato compromesso ed è offerta a 1.63 da Cplay, 1.65 da Planetwin e 1.50 su Sisal.