Pronostico Cagliari-Cremonese, la Juventus segue interessata

La Coppa Italia come medicina per curare le ferite lasciate aperte dal campionato. Questo l'auspicio del Cagliari, a cui serve una scintilla per far svoltare la sua stagione. I sardi nei sedicesimi ospiteranno la Cremonese di Stroppa, che al debutto stagionale in questa competizione ha eliminato il Bari ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 regolamentari.