Coppa Italia, pronostico e statistiche di Lecce-Sassuolo

Sfida equilibrata al "Via del Mare"

Entrambe le squadre stanno ottenendo dei buoni risultati in campionato. In Serie A l'undici salentino non perde da 3 giornate consecutive (1-0 Cagliari, 0-0 Torino e 2-2 Parma) mentre il Sassuolo in Serie B vanta 11 punti in 6 partite (3 successi, 2 pareggi e 1 sola sconfitta).

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.95 mentre il "2" è proposto a circa 3.70. La sfida si preannuncia equilibrata, il Goal su Goldbet e Lottomatica paga 1.70 mentre su Cplay moltiplica una qualsiasi puntata per 1.68.