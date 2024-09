Liga, pronostico Real Madrid-Alaves: l'analisi del match

Il programma della 7ª giornata di Liga prevede il confronto tra il Real Madrid e l'Alaves. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha collezionato 14 punti in 6 partite, i "Blancos" nel dettaglio hanno sempre vinto in casa (3-0 Valladolid, 2-0 Betis e 4-1 Espanyol) mentre in trasferta hanno fatto registrare un successo (2-0 Real Sociedad) e due pareggi (1-1 con Maiorca e Las Palmas).

Anche l'Alaves ha disputato un buon inizio di stagione, 10 punti in classifica per i biancoblú. Da segnalare però che l'undici di Luis Garcia ne ha totalizzati soltanto 3 dei 9 disponibili in trasferta (1 vittoria e 2 sconfitte).

Partita sulla carta semplice per i "Blancos"