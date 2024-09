Manchester United-Twente, il pronostico: ecco una combo a quota 1.68

Per il Manchester United è tempo di Europa League . La squadra allenata da ten Hag ospita il Twente , reduce da due vittorie senza gol al passivo in Eredivisie . Ma all'Old Trafford la musica sarà ben diversa...

Combo 1+Over 2,5: ecco quanto paga

Senza gol è rimasto anche il Man United, nell'ultima di Premier League in casa del Crystal Palace: 0-0. I Red Devils dopo aver vinto ai rigori il Community Shield contro il City di Guardiola devono trovare continuità in campionato (due vittorie, due ko e un pareggio) per stare al passo con le "big". In Coppa di Lega è arrivato un comodo 7-0 al Barnsley ed è sempre sul fattore Old Trafford che de Ligt e compagni contano per festeggiare con tre punti il debutto europeo.

Poche le chances di fare risultato per il Twente, almeno questo è il parere dei bookmaker. Cplay banca il segno 1 a 1.30, BetFlag e Snai si fermano a 1.28. Da valutare una vittoria inglese e, allo stesso tempo, tre reti in partita. La combo 1+Over 2,5 si gioca a 1.68 su Cplay ed Eurobet, a 1.62 su Sisal.