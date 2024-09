Il Besiktas di Immobile sfida l'Ajax di Farioli: quote e pronostico

Aria di Goal e Over 2,5: ecco le migliori quote

Per presentarsi al tabellone principale l'Ajax ha dovuto superare ben tre turni preliminari: Vojvodina, Panathinaikos (dopo un'interminabile serie di rigori) e Jagiellonia. Il Besiktas, ancora imbattuto in stagione, ha superato nei playoff il Lugano pareggiando 3-3 in trasferta e vincendo 5-1 in Turchia.

Otto gare giocate, sei vittorie e due pareggi, con almeno due gol segnati in sette di queste occasioni. Besiktas in grande spolvero, con Ciro Immobile sugli scudi. Di contro, l'Ajax viene da un 5-0 al Fortuna Sittard, preceduto da un 3-0 allo Jagiellonia. Insomma, le premesse per un match divertente ci sono tutte.

Di questo avvisono anche i bookmaker: l'Over 2,5 si gioca a 1.70 su Cplay, a 1.68 su Bwin e Betflag. Optando per il Goal l'offerta è di 1.64 se si sceglie il bookmaker Cplay, 1.60 invece su BetFlag e Planetwin.