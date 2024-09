Pronostici Coppa Italia, possibile l'Under 2,5 in Monza-Brescia

Riflettori puntati sull'U-Power Stadium di Monza per il confronto, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, tra l'omonima squadra di Alessandro Nesta ed il Brescia di Rolando Maran. I brianzoli si presentano alla sfida dopo aver eliminato in estate il Sudtirol ai calci di rigore (0-0 il punteggio al termine dei 120 minuti di gioco) mentre le "Rondinelle" nel turno precedente hanno eliminato il Venezia con un 3-1 senza repliche.