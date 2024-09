Pronostici Serie A, quote e statistiche di Milan-Lecce

La vittoria ottenuta nel derby contro l' Inter ha senza dubbio riportato entusiasmo in casa Milan . Il " Diavolo " nelle prime 4 giornate di campionato era riuscito a conquistare soltanto 5 punti. Nel dettaglio i rossoneri dopo aver alternato pareggio e sconfitta contro Torino (2-2), Parma (2-1) e Lazio (2-2) hanno centrato il successo contro il Venezia (4-0).

Il Lecce, reduce dalla sconfitta subita in Coppa Italia contro il Sassuolo (2-0), non ha mai perso nelle precedenti 3 gare di campionato. I giallorossi prima di pareggiare contro Parma (2-2) e Lecce (0-0) avevano battuto il Cagliari per 1-0.

Spettacolo in vista al Meazza

Le quote pendono dalla parte della squadra allenata da Paulo Fonseca. La possibilità che Leao e compagni facciano registrare il terzo successo consecutivo in Serie A è proposto mediamente a 1.35 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.10.

Al "Meazza" il confronto tra le due compagini può terminare con almeno tre reti, l'Over 2,5 su Cplay paga 1.55 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.53.