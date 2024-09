Lottomatica.sport: news, approfondimenti e curiosità sul calcio e...

Vuoi essere sempre aggiornato sugli avvenimenti sportivi? Lottomatica.sport è il posto giusto! Il calcio è ovviamente grande protagonista ma è in buona compagnia visto che gli altri sport (Tennis, Basket, Motori e tanti altri) sono in prima fila.

Il grande calcio su Lottomatica.sport

Lottomatica.sport è un sito di informazione e analisi sportiva costantemente aggiornato. Ogni giorno, sempre nuovi contenuti da scoprire per essere informati in tempo reale sulle principali notizie. Anche gli appassionati di Fantacalcio ringraziano e, con l'approssimarsi del weekend (Fanta)calcistico, le news disponibili sulla piattaforma sono un serbatoio prezioso per gli appassionati della... materia.

E poi ancora: Serie B, Calcio estero, Coppe Europee e Nazionali: ogni sezione contiene approfondimenti e curiosità tutte da scoprire.

Tennis e altri sport: l'informazione sportiva su Lottomatica.sport

In questi giorni il grande tennis si sposta ad Oriente con i tornei di Pechino e Tokyo. Lottomatica.sport segue gli sviluppi di questi e altri tornei, dei circuiti ATP e WTA. Nella sezione ITF tutti gli aggiornamenti sulla Coppa Davis, c'è grande attesa per le Finals di Malaga a cui parteciperà anche l'Italia di Sinner.

Ricchissima anche l'offerta informativa di Lottomatica.sport per il Basket, con riflettori puntati non solo sulla Serie A che scatta nel weekend ma anche su Eurolega ed NBA americana. E poi i Motori: Mondiale apertissimo sia in Formula 1 che nel Motociclismo, le news di Lottomatica.sport sono sempre in pole position.

Vai su Lottomatica.sport per essere sempre aggiornato sui tuoi sport preferiti