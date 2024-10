Champions League, pronostico e quote di Shakhtar-Atalanta

Seconda giornata della prima fase della Champions League . L' Atalanta dopo aver pareggiato per 0-0 a Bergamo contro l' Arsenal gioca in trasferta contro uno Shakhtar che nel turno precedente ha fatto registrare lo stesso risultato al " Renato Dall'Ara " di Bologna .

Curioso notare come anche la "Dea" sabato scorso non sia riuscita a raccogliere più di un punto a Bologna (1-1). La squadra allenata da Gasperini nelle prime 4 trasferte stagionali ha centrato una sola vittoria, 4-0 a Lecce con le doppiette siglate da Brescianini e Retegui. I nerazzurri nelle restanti due gare esterne hanno perso sia contro il Torino (2-1) che contro l'Inter (4-0).

Bergamaschi favoriti

Lo Shakhtar dopo il pareggio di Bologna ha disputato due partite di campionato, al successo contro l'Obolon (4-0) ha fatto seguito l'1-1 contro il Veres-Rivine. Le quote di questo incontro pendono dalla parte dell'Atalanta, il segno 2 al novantesimo è proposto su Cplay a 1.70 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.65. Per chi pensa che l'undici ucraino possa fermare la "Dea" c'è la doppia chance 1X in lavagna mediamente a 2.10.

Goal o No Goal? Per i bookmakers sono alte le possibilità di vedere entrambe le squadre a segno in questo match. Il Goal è proposto a circa 1.70 mentre il suo opposto è offerto a 2.05.