Pronostici Europa League, Porto-Manchester United: l'analisi del match

La seconda giornata della prima fase di Europa League prevede una sfida molto interessante. Al do Dragao scendono in campo Porto e Manchester United, due squadre che all'esordio non sono riuscite a conquistare i tre punti. La compagine allenata da Vitor Bruno ha perso in trasferta contro il Bodo Glimt (3-2) mentre i "Red Devils" non sono andati oltre il pareggio all'Old Trafford contro il Twente (1-1).