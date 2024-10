Verona-Venezia, il pronostico del derby: scaligeri ancora senza "X"

Verona e Venezia si presentano al derby del Bentegodi rispettivamente con 6 e 4 punti in classifica . Si affrontano le due squadre che finora hanno perso più partite (4 su 6) in questo campionato , "colpa" anche di un calendario a dir poco impegnativo.

X o Goal: ecco quanto paga

L'Hellas è rimasta l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in questo campionato: 2 vittorie e 4 sconfitte, con 10 gol fatti e 11 subìti. Da segnalare anche che la squadra di Zanetti non è ancora mai andata in vantaggio al primo tempo: 4 volte sotto e 2 volte in parità.

Il Venezia ha messo a referto 4 No Goal in 6 giornate, di fronte troverà una squadra in modalità Goal+Over 2,5 da tre turni. Secondo i bookmaker è il Verona a partire favorito, il segno 1 vale 2.17 per Cplay, 2.11 per Zona Gioco e 2.10 e 2.10 per BetFlag.

Trattandosi di un derby è opportuno cautelarsi con una "doppia possibilità": l'esito X o Goal vale 1.55 per Cplay e StarYes, 1.48 per Sisal. Un'altra opzione da valutare, a quota più alta, è il Multigol 2-3 a 1.98.