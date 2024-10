Serie A, pronostico e statistiche di Inter-Torino

Riflettori puntati sullo stadio Meazza di Milano. In campo Inter e Torino, due squadre che hanno conquistato 11 punti nelle prime 6 giornate del torneo. La compagine nerazzurra, reduce dal successo ottenuto in Champions League contro la Stella Rossa (4-0), si presenta all'appuntamento con i granata dopo aver battuto l'Udinese in trasferta (3-2) nell'ultima gara di campionato. Il Torino di Paolo Vanoli invece dopo aver evitato la sconfitta nelle prime 5 partite di campionato (3 vittorie e 2 pareggi) non è riuscito a mantenere l'imbattibilità contro una scatenata Lazio (2-3).