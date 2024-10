Serie A, pronostico Juventus-Cagliari: l'analisi del match

La Juventus dopo aver conquistato altri 3 punti in Champions League (3-2 contro il Lipsia ) ritorna a focalizzare tutte le sue energie sul campionato. All' Allianz Stadium approda un Cagliari reduce dalla vittoria ottenuta contro il Parma per 3-2, un successo che ha messo la parola fine ad una serie di 3 sconfitte consecutive fatte registrare contro Empoli (2-0), Napoli (4-0) e Lecce (1-0).

Curiosità: i bianconeri vanno da "0" a "3"

La "Vecchia Signora" parte nettamente con i favori del pronostico, il segno 1 è proposto solamente a 1.37 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.90. Curiosità: la Juventus di Thiago Motta in questo avvio di stagione ha chiuso ben 3 incontri sullo "0-0" mentre nelle restanti 5 gare disputate tra campionato e Champions League ha sempre messo a segno esattamente 3 gol. Volendo andare in controtendenza si può provare il Multigol Casa 1-2, un tale esito di scommessa è offerto su Cplay a 1.75 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.72. Come possibile risultato esatto intriga il "2-0" proposto mediamente a 5.70.