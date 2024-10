Ligue 1: pronostico, quote e statistiche di Nizza-Psg

La Ligue 1 è giunta alla 7ª giornata. Il Psg di Luis Enrique dopo aver battuto il Rennes al "Parco dei Principi" per 3-1 si appresta a giocare in trasferta sul campo del Nizza. I campioni di Francia in carica hanno già realizzato 20 reti in campionato, un nuero di reti che ha permesso a Bradley Barcola e compagni di conquistare ben 16 punti su 18 (5 vittorie e 1 pareggio).