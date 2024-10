Ternana-Campobasso, chi vince? Ecco le quote dei bookmaker

Nel girone B di Serie C la Ternana non vuole fermarsi e, contro il Campobasso , va a caccia del settimo risultato utile consecutivo.

Per le quote c'è un chiaro favorito

Già, perchè le Fere dopo l’esordio negativo con il Pescara (1-2) hanno collezionato cinque successi e un pareggio nelle successive sei partite. Da segnalare in particolar modo il 3-0 al Pineto e l’8-0 al Legnago Salus.

Al Liberati arriva un Campobasso reduce dalle vittorie ottenute contro Vis Pesaro (3-2) e Pontedera (2-1 esterno). Primi due Over 2,5 a referto per l'undici allenato da Piero Braglia. Entrambe le squadre arrivano in fiducia all’appuntamento ma, per i bookie, sarà la Ternana a spuntarla.

Il segno 1 è proposto a 1.54 da Cplay, a 1.53 da Bwin e a 1.52 da Zona Gioco. Per il 2 del Campobasso l’offerta supera quota 5. Una giocata possibile? La combo 1X+Multigol 1-3, offerta a 1.65.