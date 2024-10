Pronostico FeralpiSalò-Albinoleffe, Aimo Diana sfida Giovanni Lopez

La storia dice che FeralpiSalò-Albinoleffe è una sfida più combattuta che spettacolare. Basti pensare che sei degli ultimi sette scontri diretti tra le due squadre sono terminati con un gol esatto al triplice fischio. Il settimo (comunque Under 2,5) è finito in parità: 1-1. Stasera le due squadre scendono in campo per chiudere l’ 8ª giornata del girone A di Serie C .

Fattore campo vs solidità difensiva

A fare gli onori di casa è la FeralpiSalò, che si è arresa di misura la scorsa settimana al Vicenza (ex squadra dell’attuale mister dei gardesani, Aimo Diana). Un ko che ci può stare contro una squadra attrezzata per la promozione in Serie B. Nelle precedenti 4 giornate la FeralpiSalò aveva collezionato due vittorie in casa e due pareggi in trasferta. Al Lino Turina la sfidante sarà l’Albinoleffe di Giovanni Lopez, squadra che non subisce gol da 4 turni (3 successi più un pareggio) dopo averne incassati 5 nelle prime 3 giornate. Il fattore campo pro FeralpiSalò contro la solidità degli ospiti: altra partita combattuta in vista?

Secondo le quote la squadra di Aimo Diana ha più chances di vincere l’incontro. Il segno 1 si gioca a 2.07 su Cplay e Betsson, a 2.05 invece su Bwin. La X vale mediamente 3.10 mentre il 2 rende 3.40 volte la posta su Cplay, 3.33 per Zona Gioco e 3.30 per Bwin.

Curiosità. La FeralpiSalò non pareggia per 1-1 dal 27 aprile, quando era ancora in Serie B. Da tenere d’occhio, anche alla luce di questo “ritardo”, la combo 1X+Under 3,5 a quota 1.52.