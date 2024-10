Nations League, pronostico e quote di Norvegia-Slovenia

Mancano ormai poche ore al ritorno in campo delle Nazionali di calcio. Domani sera nel gruppo 3 della Lega B di Nations League va in scena il confronto tra la Norvegia e la Slovenia. Entrambe le nazionali hanno all'attivo 4 punti in classifica: gli scandinavi dopo aver pareggiato in trasferta contro il Kazakistan (0-0) sono riusciti a vincere in casa contro l'Austria (2-1) mentre l'undici sloveno dopo aver fermato l'Austria sull'1-1 a Lubiana ha battuto in trasferta il Kazakistan per 3-0.