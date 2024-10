Pronostici Nations League, Lega B: quote e statistiche di Inghilterra-Grecia

Il programma della terza giornata mette a confronto proprio le prime due della classe, al "Wembley Stadium" i "Tre Leoni" si presentano all'appuntamento con la Grecia dopo aver battuto sia l'Irlanda (trasferta) che la Finlandia (casa) per 2-0 mentre la nazionale ellenica giunge a Londra dopo aver archiviato le pratiche Finlandia (casa) ed Irlanda (trasferta) rispettivamente per 3-0 e 2-0.

Inglesi favoriti in casa

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dell'Inghilterra, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.27 mentre su Sisal e Snai moltiplica una qualsiasi puntata per 1.25. Per i principali bookmaker sembra molto difficile che la Grecia possa evitare la sconfitta al "Wembley Stadium", la doppia chance X2 vale mediamente 2.95.

Inghilterra in vantaggio al duplice fischio dell'arbitro? L'1 primo tempo è un'ipotesi offerta in lavagna a circa 1.70.