La Bosnia di Dzeko cerca l'impresa contro la Germania: quote e pronostico

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

A Zenica sarà la Bosnia a fare gli onori di casa, in un match che sembra lasciare ben poche speranze a Dzeko e compagni. Basti pensare che l’ultima vittoria della Bosnia risale circa a un anno fa: 2-0 al Liechtenstein nelle qualificazioni agli ultimi Europei. Da quel momento in poi in poi la Bosnia ha collezionato ben sette sconfitte, una serie interrotta dallo 0-0 dello scorso 10 settembre in casa dell’Ungheria.

Di ben altra consistenza i numeri dei tedeschi, che non perdono un incontro nei tempi regolamentari dal 21 novembre 2023: 2-0 in amichevole con l’Austria. Di più, nelle prime due partite di Nations League hanno segnato 7 reti: 5 all’Ungheria, 2 all’Olanda.

Match da Over 2,5 secondo i bookmaker: 1.48 l'offerta di Cplay, 1.47 quella di Zona Gioco mentre si scende a 1.45 su BetFlag.

Quanto paga un gol di Dzeko alla Germania

Se c’è un giocatore nelle fila della Bosnia che può rappresentare una minaccia per la difesa tedesca, quello è senza dubbio Edin Dzeko. Secondo i bookmaker l’eventualità che l’ex attaccante della Roma possa segnare in qualsiasi momento del match vale 5.00 per Cplay e StarYes, 4.50 per Planetwin.