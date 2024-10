Pronostici Nations League, quote e statistiche di Turchia-Montenegro

La Turchia ora si appresta a ricevere un Montenegro che nelle prime due giornate del torneo ha perso sia contro l’Islanda (2-0 in trasferta) che contro il Galles (2-1 in casa).

La Turchia può prendere il sopravvento

La nazionale guidata dalle direttive tecniche di Vincenzo Montella nelle precedenti 7 gare ufficiali ha fatto registrare la bellezza di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, 7 sfide condite da ben 11 reti all’attivo e 9 al passivo.

Montenegro reduce da 4 sconfitte consecutive (amichevoli comprese) e senza pareggi dal lontano 7 settembre 2023 (2-2 sul campo della Lituania).

Per le quote il segno 1 al novantesimo non sembra in discussione: la vittoria della Turchia è in lavagna mediamente a 1.37 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.85. La possibilità che i padroni di casa riescano a chiudere in vantaggio la prima frazione di gara è proposta a 1.85.

Da valutare l’Over 2,5 al triplice fischio dell’arbitro: l’esito di scommessa che prevede almeno tre reti al novantesimo è offerto è proposto su Cplay a 1.63 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.65.