Nations League, Polonia-Portogallo: quote, statistiche e pronostico

Partiva come grande favorito per il primato nel gruppo 1 della Nations League e finora non ha deluso le aspettative. Il Portogallo è in testa alla classifica del gruppo 1 di Nations League dopo le prime due giornate, avendo battuto 2-1 in casa sia Croazia che Scozia. La Polonia è ferma a 3 punti ma è in piena corsa per centrare l’obiettivo di qualificarsi prima o seconda per accedere alla fase successiva.