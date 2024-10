Nations League, pronostici e quote di Serbia-Svizzera

Allo "Stadion Dubocica" va in scena il confronto tra la Serbia e la Svizzera. La Serbia in 180 minuti ha conquistato soltanto un punto (pareggio a reti inviolate all’esordio con la Spagna) mentre la Svizzera non ha all’attivo neanche quello (doppio ko prima con la Danimarca e poi con l’undici iberico). Alla luce di questi risultati sia la compagine slava che quella elvetica sono ancora a secco di vittorie e questo scontro diretto potrebbe rappresentare per entrambe l’occasione propizia per conquistare i primi tre punti.