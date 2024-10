Nations League, pronostico Kazakistan-Slovenia: quote e statistiche del match

Slovenia che invece va a caccia di riscatto dopo aver perso per 3-0 in Norvegia. Per l'undici sloveno la sconfitta di Oslo è stata la prima nel girone, Benjamin Sesko e compagni nelle prime due gare avevano fatto registrare prima un pareggio contro l'Austria (1-1) e poi un successo per 3-0 proprio contro il Kazakistan.

Poche reti in vista

Quote ok per il segno 2: la vittoria della Slovenia è proposta a 1.67 mentre la doppia chance 1X vale mediamente 2.05. Per correre meno rischi si può provare la "combo" X2+Multigol 1-4 in lavagna a circa 1.40.

Più Under che Over 2,5 al novantesimo, l'esito che prevede al massimo due reti in partita è offerto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.70.