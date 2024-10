Nations League, quote e pronostico di Finlandia-Inghilterra

Inghilterra sorpresa nel corso della terza giornata di Nations League . La nazionale allenata da Lee Carsley si appresta a sfidare la Finlandia in trasferta dopo aver perso per 2-1 a Londra contro la Grecia .

La classifica del gruppo 2 della League B ora vede al comando gli ellenici con 9 punti, seguono i "Tre Leoni" a quota 6 (due successi per 2-0 nelle prime due giornate) mentre Irlanda e Finlandia chiudono la graduatoria rispettivamente con 3 e 0 punti.

Nell'ultima gara disputata la Finlandia è tornata a segnare, il gol segnato da Joel Pohjanpalo nel primo tempo però non è bastato per uscire imbattuta dall'Helsinki Olympic Stadium. L'Irlanda nella ripresa è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti realizzate da Liam Scales e Robbie Brady.

Dominio inglese? Probabile per le quote

Le quote pendono dalla parte degli inglesi, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna solamente a 1.30 mentre il segno 1 oscilla tra l'8.80 e il 10. L'Inghilterrà dominò il match d'andata con il 74% di possesso palla, un possesso palla che portò Harry Kane e compagni a segnare entrambe le reti nella ripresa (2-0). La possibilità che gli inglesi questa volta riescano a chiudere in vantaggio il primo tempo di gioco è proposta su Cplay a 1.78 mentre su Sisal e Bwin paga rispettivamente 1.72 e 1.80.