Nations League, pronostico e quote di Austria-Norvegia

Il programma della quarta giornata del gruppo 3 della League B mette a confronto l' Austria e la Norvegia . Al momento in testa alla classifica del girone si trova l'undici scandinavo con 7 punti. Erling Haaland e compagni dopo aver esordito con un pareggio in Kazakistan (0-0) sono riusciti a centrare il successo nelle seguenti due partite disputate ad Oslo contro Austria (2-1) e Slovenia (3-0).

Rendimento altalenante invece per la nazionale allenata da Ralf Rangnick. La "Das Team" ha aperto le danze pareggiando in Slovenia per 1-1, poi dopo la sconfitta subita appunto contro la Norvegia è riuscita a rialzare la testa vincendo contro il Kazakistan in casa per 4-0.

Entrambe a segno? Ecco quanto vale l'esito Goal

Le quote pendono dalla parte della nazionale austriaca. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.05 mentre il "2" al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per circa 3.50. La partita promette spettacolo, il Goal al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 1.62 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.60.

Una rete nei primi 45 minuti di gara è offerta soltanto a 1.32 mentre l'Over 1,5 primo tempo regala una quota pari a 2.45.